Банк России поднял ключевую ставку до 15%. Это может стать выгодным для россиян.

Банк России поднял ключевую ставку до 15%. Это может стать выгодным для россиян.Регулятор ожидаемо продолжил ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка увеличилась еще на 2 п.п. – до 15%, что стало уже четвертым повышением с июля. В целом за последние три месяца основной индикатор денежно-кредитной политики прибавил уже 7,5 п.п.Сегодняшнее решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что курс на ужесточение будет неизменным еще от полугода до года. На этом фоне ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат расти и окончательно сформируют так называемый «рынок вкладчика», когда сберегательное поведение является наиболее рациональным.«В условиях традиционно «высокого» сезона на рынке сбережений в ноябре-декабре мы будем наблюдать ужесточение конкуренции игроков, которые для привлечения клиентов будут запускать новые промо-предложения и рекламные акции. При этом банки будут активно продвигать максимальные доходности на «длинных» сроках - 2-3 года. По накопительным счетам повышение коснется в основном маркетинговых ставок для новых клиентов. Базовые же ставки скорее всего останутся на прежнем уровне, который и так достаточно высок», - такой прогноз для наших читателей дала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.Спикер отметил, что россияне научились рационально реагировать на стремительно меняющуюся конъюнктуру рынка. Если прогнозируется сохранение текущих ставок или их постепенное снижение, то вкладчики предпочитают размещать средства на длительные сроки, так как по ним предлагается максимальная доходность. Если же рынок находится в ожидании повышения ключевой ставки и, соответственно, ставок по срочным депозитам, вкладчики предпочитают «короткие» сроки, чтобы иметь возможность переразместить деньги под более высокий процент. Это подтверждается статистикой регулятора: за первое полугодие, когда ставки на рынке были стабильными, доля «коротких» вкладов сроком до года в общем портфеле рублевых депозитов российских банков снизилась на 5,3%, а затем, на фоне серии роста ключевой ставки, выросла на 9,2 п.п. и на начало октября составила 68%.По прогнозам, курс на ужесточение политики регулятора увеличит рынок пассивов по итогам 2023 года на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года: драйвером выступят не только высокие ставки по накопительным счетам, но и увеличение выплат государства, а также индексация заработных плат.