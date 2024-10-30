Местные жители выражают беспокойство о будущем исторического наследия, однако девелопер намерен учесть пожелания горожан.

Федеральный девелопер GloraX объявил о планах сохранить наследие Владимирского тракторного завода при строительстве нового жилого комплекса на его территории. В пресс-службе компании сообщили, что в проекте предусмотрены элементы дизайна, отсылающие к истории завода, такие как дорожки, стилизованные под следы от тракторных колес, и озеленение, отражающее характерные для полей посадки.На детских площадках планируется установить игровые комплексы в форме тракторов, а также разместить арт-объект — настоящий трактор, собранный на ВТЗ. Застройщик подчеркнул, что площадь озеленения составит 7,3 гектара, что на 50% больше нормативных требований, при этом все существующие зеленые насаждения будут сохранены. Местные жители выражают беспокойство о будущем исторического наследия, однако девелопер намерен учесть пожелания горожан.