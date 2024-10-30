Подрядчику готовы заплатить 3,5 миллиона рублей за установку паркомата, шлагбаумов и видеокамер.

Мэрия Владимира завершила 6-летнюю судебную битву с компанией «Паркинг» и теперь планирует организовать свою парковку на улице Спасской. В соответствии с информацией на сайте госзакупок, подрядчику готовы заплатить 3,5 миллиона рублей за установку паркомата, шлагбаумов и видеокамер до 20 декабря.Платежи за стоянку будут осуществляться по часам, неделям и месяцам, с возможностью оплаты через приложение и картой. Ситуация с парковкой началась еще в 2018 году, когда бывшая бесплатная стоянка стала платной без соответствующих оснований.Прокуроры выявили нарушения в аренде земли и инициировали расторжение договора. Несмотря на это, компания «Паркинг» пыталась сохранить право на землю, но арбитражный суд встал на сторону мэрии.