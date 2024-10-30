Автоматическая пожарная сигнализация, сработала в городской больнице Кольчугино 29 октября. Это произошло в 15:37, после чего 5 человек покинули здание. Об этом сообщили в пресс-службе

Автоматическая пожарная сигнализация, сработала в городской больнице Кольчугино 29 октября. Это произошло в 15:37, после чего 5 человек покинули здание. Об этом сообщили в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа Владимирской области. По предварительным данным, сработка произошла из-за короткого замыкания без горения в сухожировом стерилизаторе. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области