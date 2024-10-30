Петербургская компания «Актив» откроет производство на площадке «Точмаша», сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Предприятие занимается выпуском средств для реабилитации. В

Петербургская компания «Актив» откроет производство на площадке «Точмаша», сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Предприятие занимается выпуском средств для реабилитации. В одном из цехов «Точмаша» уже появился сборочный участок вертикализаторов. Опоры для стояния предназначены для детей с ДЦП и вывихами тазобедренного сустава. Оборудование помогает инвалидам принимать вертикальное положение, предотвращает застойные явления, а также позволяет тренировать