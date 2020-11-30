Диагностика и лечение рака во Владимирской области стали ещё более инновационными. В областном онкоцентре появилось новое медицинское оборудование для удаления опухолей на ранних стадиях.

Диагностика и лечение рака во Владимирской области стали ещё более инновационными. В областном онкоцентре появилось новое медицинское оборудование для удаления опухолей на ранних стадиях.- Мы, тонким лазерным лучом направляем, так скажем, наше воздействие - и можем удалять болезнь.Алексей Данилов, заведующий отделением опухолей головы и шеи, показывает новое оборудование для точечного воздействия на раковые клетки. Для онкоцентра это технологический прорыв - лазер не вызывает сильного ожога тканей и послеоперационного отёка. В настройках можно поменять форму лазерного луча - чтобы удалить опухоль в пределах здоровых тканей.Алексей Данилов, заведующий хирургическим отделением"Областного клинического онкологического диспансера" Владимирской области:-С помощью манипулятора мы можем управлять лазерным лучом. И под микроскопом выполнять трудные резекционные разрезы без наружных разрезов, практически бескровно. И спасать пациентов на ранних стадиях.Операция занимает от сорока минут до двух часов - большую часть времени подготавливают оборудование. Реабилитациядлится два-три дня - после этогопациентможет вернуться домой. Проще работать и самим хирургам.Алексей Волченков, врач-хирург отделения опухолей головы и шеи "Областного клинического онкологического диспансера" Владимирской области:С поступлением нового оборудования, мы можем браться за принципиально более сложные случаи. И браться за минимальные онкологические процессы, которые раньше, несмотря на маленький размер, требовали довольно травматичного вмешательства. Сейчас ситуация гораздо лучше в этом плане. Возможно проведение трансоральных лазерных резекций в наших условиях с использованием оборудования. И комфорт хирурга в данном случае играет довольно важную роль, потому что чем удобнее врачу, тем больше он сосредоточен на пациенте и на самой операции.Отделение открылось пять лет назад.Понацпроекту "Здравоохранение"удаётся получить дорогостоящее оборудование. Наприобретение только этихлазерной установки и операционного микроскопа выделили 30 миллионов рублей.Маргарита Курочкина, врач-онколог отделения опухолей головы и шеи "Областного клинического онкологического диспансера" Владимирской области:- Одного приезда в город Владимир, в этот диспансер, мне было достаточно для того, чтобы понять, какой уровень лечения и наблюдения пациентов здесь есть. И ни разу за эти полтора года я не пожалела, что я здесь работаю. Здесь действительно есть перспективное развитие.Поток пациентов в отделении увеличивается, но очереди на операцию нет.Алексей Данилов, заведующий хирургическим отделением "Областного клинического онкологического диспансера" Владимирской области:- Ежедневно проводится комиссия. Идёт отбор пациентов. Кому выполняются консервативные методы лечения, а кто подлежит хирургическому лечению. Если пациент подлежит операции, в кратчайшие сроки пациенты госпитализируются к нам в отделение, проводится предоперационная подготовка по необходимости. И уже проводится соответствующее хирургическое лечение.Операция бесплатная - по полису ОМС. В перспективе, с использованием микроскопа, будут возможны и разные методы пластики - для восстановления послеоперационных дефектов.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".