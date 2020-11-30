Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных.

Сегодняотмечается Всемирный день домашних животных. Подводя итоги года, мы решили вспомнить о некоторыхгероях наших сюжетов 2020 года, которые запомнились зрителям больше всего.Вот, например, Кристина Аманн смогла воспитать в своем питомце очень похвальный навык - каждую прогулку её собака Деметра собирает и выкидывает мусор. Так Кристина смогла превратить игру с питомцем в небольшую экологическую акцию.А это питомец Анны Липиной - лисенок-фенек Амра. Дикое животное содержать непросто: у него ночная жизнь. Издаваемые им звуки напоминают крики обезьян. Сначала питомец не давал к себе приближаться. Сейчас любит ласку и... похулиганить.У Варвары Карташовой 2 поссума - Бася и Рапира. Это очень общительные создания. Их самое любимое лакомство - мед.Как и фники, это ночные жители.