При разборе на месте происшествия обнаружены тела троих мужчин без признаков насильственной смерти.

Ранее мы , что ночью 28 ноября загорелась одна из квартир дома в деревне Кутуково. Пожар был ликвидирован силами МЧС.При разборе на месте происшествия обнаружены тела троих мужчин без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.По версии следствия, к хозяину квартиры в гости приехали двое владимирцев – отец и сын. В коридоре произошло возгорание. Покинуть квартиру мужчинам не удалось. Они погибли от отравления угарным газом.«В настоящее время проводится доследственная проверка. По результатам оперативных мероприятиц будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.