Пилотный проект электронного исполнительного производства внедрен пока что только во Владимирской области, в Тверской области, республиках Карелия и Татарстан.

Пилотный проект электронного исполнительного производства внедрен пока что только во Владимирской области, в Тверской области, республиках Карелия и Татарстан.Система работает на платформе Госуслуг, где в личном кабинете необходимо выбрать Федеральную службу судебных приставов. Далее выбирается одна из 15 стандартных тем диалога.Заполнив ее, можно получить расширенную информацию по исполнительному производству в диапазоне от одного до 10 рабочих дней. Например, можно узнать о наложенных ограничениях, арестованном имуществе, ограничении на право выезда за пределы РФ. Это могут быть заявления о возврате излишне удержанных средств, о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий, о розыске имущества должника. Кроме того, можно подать жалобы на действия судебного исполнителя.