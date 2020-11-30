Врачи не смогли спасти одного пациента. Скончался 50-летний мужчина.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 139 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 92 человека.В Костроме ковид обнаружен ещё у 88 человек. 10 новых случаев зарегистрировано в Костромском районе, восемь – в Красносельском и Шарьинском районах, семь - в Нерехтском районе. По два диагноза поставлено в Мантурово, Боговарово, Чухломском и Сусанинском районах. По одному заразившемуся выявлено в Волгореченске, Буе, Межевском, Макарьевском и Вохомском районах. Пять новых инфицированных приехали в регион в командировку.Врачи не смогли спасти одного пациента. Скончался 50-летний мужчина.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 11 401 человек. Врачам удалось поставить на ноги 8337 пациентов. В стационарах на 29 ноября лежат 804 жителей региона, из них 408 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2467 пациентов.