Журналист издания Business Insider Саша Глэзер уверен, что Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет очень опасную игру.

Журналист издания Business Insider Саша Глэзер уверен, что Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет очень опасную игру.Автор статьи убежден в том, что США должны отказаться от конфликта с Россией в Незалежной. Он отметил, что Украина не входит в круг интересов Соединенных Штатов. Глэзер считает, что действия Вашингтона там могут привести к войне с Москвой.По словам обозревателя, вступление Украины в НАТО приблизит армию альянса к рубежам России, а Кремлю важно избежать этого. Если же подобное произойдет, Москва не будет сидеть сложа руки. Журналист не исключил, что при плохом сценарии может развязаться третья мировая война.Глэзер добавил, что Россия ужедоказала, что готова тратить большие силы и средства для предотвращения ориентацииНезалежной на Запад. Он отметил, что годы экономического давления исанкций не поменяли внешнеполитический курс Москвы. Вашингтону же не надо нести риски из-за Киева.Напомним, недавно бывший советникпрезидента США Джон Болтон раскрыл план масштабного "удара" по нашей стране. Он считает недостаточным усиление военнойпомощи Украине, блокирование "Северного потока – 2" и санкции противРоссии. Напомним, ранеепосол в США Анатолий Антонов заявил, что Америка провалы президента Украины Владимира Зеленского.