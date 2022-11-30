29 ноября во Владимире загорелся многоквартирный дом. В тревожное ведомство сообщение поступило в 21.17. Горела квартира пятиэтажного дома 21 б на улице Безыменского. К приезду

29 ноября во Владимире загорелся многоквартирный дом. В тревожное ведомство сообщение поступило в 21.17. Горела квартира пятиэтажного дома 21 б на улице Безыменского. К приезду пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в одной из квартир на 5-м этаже. Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру, где уже лежала без сознания женщина 1969 г.р. Её незамедлительно вынесли на улицу