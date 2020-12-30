Уже завтра страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями Дни.ру в честь самого семейного и теплого праздника.

Уже завтра страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного и теплого праздника.В 2020 году артистка сделала первые шаги к своей мечте. Анастасия мечтает жить в лесной избушке и наслаждаться природой, а потому они с мужем начали строить шале. В наступающем году певица отметит новоселье.Исполнительница рассказывала, что в новом доме будет целых две детских комнаты. Так что, возможно, в 2021 звезда порадует поклонников и другими светлыми новостями.Анастасия Спиридонова пожелала читателям быть счастливыми и полными сил. "Пусть нам будет очень-очень интересно в Новом году! Мы будем путешествовать, видеться чаще!" – от души сказала звезда.Полную версию поздравления Анастасии Спиридоновой можно посмотреть на сайте "Дни.ру"