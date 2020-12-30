Помощь издалека. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановке, по инициативе Минздрава России разработана программа по мультидисциплинарным группам, которые создаются на базе медучреждений по всей России.

Помощь издалека. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановке, по инициативе Минздрава России разработана программа по мультидисциплинарным группам, которые создаются на базе медучреждений по всей России.Несколько дней назад 25 сотрудников Башкирского госсударственного медицинского университета прибыли на усиление и во Областную клиническую больницу. Среди них - руководитель группы, средней медперсонал и врачи. Главная задача прибывших специалистов - оказание медпомощи самым тяжелым ковидным пациентам со всей Владимирской области, а также методическо-организационное сопровождение. Медицинская бригада из Башкирии отметила высокую подготовку местных специалистов, благодаря чему период адаптации прошел незаметно.Руслан Гумеров, врач-терапевт:- Мы здесь почти уже неделю, сейчас приехали 23 числа, начали работать в трех госпиталях. В областной больнице, потом в пятой и в шестой городской больнице.Линар Камалдинов, врач-стажер:- Для нас адаптация проходила в течении дня, первый день мы просто знакомились, в принципе сразу приступили к работе. Как это все происходит, знаем как лечат.