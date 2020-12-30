За 5 лет будут проведены лесопатологические обследования зеленых насаждений.

Во Владимире принята муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир» до 2025 года. Она будет финансироваться из городского бюджета - всего программные мероприятия планируется профинансировать на 12 млн руб.Начальник отдела по охране окружающей среды владимирской мэрии Сергей Сухопаров подчеркнул, что экологическая безопасность и сохранение природных систем имеет приоритетное социальное и экономическое значение. Он отметил, что принятая программа позволит повысить уровень экологической безопасности и сохранить природные системы во Владимире защитить природную среду и жизненно важные интересы жителей от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.Для достижения программных целей предусматривается сохранение и поддержание в целостности природных систем, формирование ответственного отношения владимирцев к окружающей среде, создание эффективных механизмов управления в сфере обращения с отходами.За 5 лет будут проведены лесопатологические обследования зеленых насаждений. Планируется поставить леса на кадастровый учет, ликвидировать свалки, усилить контроль за санитарным содержанием территории, создать эффективные механизмы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления.Итогом реализации программы станет увеличение площади озелененных территорий и ликвидация существующих свалок. Доля новых свалок сократится. Все это позволит городу Владимиру занять место в топ-20 городов России по состоянию экологического развития.Напомним также, с помощью федерального и областного финансирования удалось провести работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в мкр. Оргтруд. Стоимость работ составила 54,7 млн руб., из которых доля федерального бюджета составила 89% стоимости работ, а регионального бюджета — 11%. Проект рекультивации был разработан за счет средств бюджета города Владимира, прошел государственную экологическую экспертизу и экспертизу проектно-сметной документации. Работы по рекультивации свалки ТБО в Оргтруде начались в конце июня 2020 года и были завершены в начале ноября. Площадь рекультивированного участка составила 2,3 га.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)