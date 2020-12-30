Во время предновогоднего брифинга по коронавирусу представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом по возрастам.

Во время предновогоднего брифинга по коронавирусу представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом по возрастам. Сравнивались показатели на 39 и 52 неделях 2020 года.«Жители в возрасте от 65 лет и старше стали болеть в 3,8 раза чаще. Категория от 50 до 64 заражалась в 4,6 раза больше. Наибольший прирост среди трудоспособных граждан в возрасте от 30 до 49 лет - в 6,8 раза. У молодых людей от 18 до 29 лет инфекция выявлялась в 3,1 раза больше. Дети от 7 до 14 болеют в 1,4 раза чаще, от 0 до 1 года - в 2,2 раза», - отметила она.Добавим, что соотношение заболеваемости среди мужчин и женщин в регионе примерно одинаково.