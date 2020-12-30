Контролировать рост цен должно Министерство экономического развития, при этом другим ведомствам тоже не следует оставаться в стороне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Контролировать рост цен должно Министерство экономического развития, при этом другим ведомствам тоже не следует оставаться в стороне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, у Минэкономразвития есть регуляторы, которые необходимо было использовать для контроля за ростом цен. "Учитывая, что за министерством и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект", – сказал спикер в интервью телеканалу "Россия 24".Необходимо, чтобы ответственность за решение этой проблемы не размывалась, указал Володин. При этом он считает, что другие ведомства тоже должны были контролировать вопрос ценообразования.Госдума планирует заслушать министра экономического развития Максима Решетникова. "И спросить, чем помочь, с другой стороны, почему такое происходит", – добавил спикер.Тема роста цен на продукты стала одной из главных на совещании по экономическим вопросам у президента. Владимир Путин раскритиковал правительство за подорожание сахара, муки, масла и других товаров. Пандемия здесь ни при чем, подчеркнул глава государства.