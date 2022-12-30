Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев в Александрове Новая поликлиника в Струнино может...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев в АлександровеНовая поликлиника в Струнино может заработать уже в январе, а социальные проблемы поселка Балакирево будут решены. Итоги поездки губернатора в Александровский район.- Скользкая дорожкаБолее шестисот случаев переломов и ушибов. Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в регионе?- ДоброЯрмаркаИ в Доброграде прошла благотворительная школьная ярмарка. Куда пойдут вырученные средства?