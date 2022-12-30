Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Александрове
Новая поликлиника в Струнино может...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Александрове
Новая поликлиника в Струнино может заработать уже в январе, а социальные проблемы поселка Балакирево будут решены. Итоги поездки губернатора в Александровский район.
- Скользкая дорожка
Более шестисот случаев переломов и ушибов. Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в регионе?
- ДоброЯрмарка
И в Доброграде прошла благотворительная школьная ярмарка. Куда пойдут вырученные средства?