Часть Владимира останется без отопления из-за ремонта на тепловых сетях. Владимирский филиал ПАО...

Часть Владимира останется без отопления из-за ремонта на тепловых сетях.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома № 26-г по ул. Верхняя Дуброва.В связи с производством ремонтных работ 31 января планово до 17.00 часов будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам: ул. Верхняя Дуброва, д. 26, 26-г, 28, 28-а, 28-б, 28-в.Фото: ru.freepik.com