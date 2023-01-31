Документацию вернули проектировщикам на доработку.

Во Владимире отклонили проект застройки улиц Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик». Об этом сообщает управление архитектуры и строительства мэрии.Основанием послужили итоги общественных обсуждений. Изначально планировалось, что застройщик возведёт на указанных территориях две 17-этажки, но к проекту планировки есть серьёзные замечания. Владимирцам не понравилось увеличение загрузки школы № 38, а также отсутствие нормального подъезда к дачам садового товарищества. При этом схема коммуникаций для новостроек разработана без учёта границ земель СНТ.Документацию вернули проектировщикам на доработку.