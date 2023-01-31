Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар в промзоне. Сегодня утром в промзоне на улице...

Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар в промзоне.Сегодня утром в промзоне на улице Шестнадцати лет Октября загорелось производственное помещение, в котором работали с полиуретаном. Площадь пожара составила 525 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. К десяти двадцати, сообщили в региональном управлении МЧС, открытое горение было ликвидировано. К 12.40 - пожар полностью ликвидирован.Юрий Мельников, начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС по Владимирской области:- В 9.30 минут произошёл пожар по адресу город Владимир, улица 16 лет Октября, дом сто.Склад и производство поролона.В 10.22 была объявлена локализация данного пожара. Его площадь составила 520 метров квадратных. Принимало участие 50 человек личного состава и 12 единиц техники.