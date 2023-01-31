На территориях вблизи очагов предпринимаются все противоэпидемические меры.

Во Владимирской области в январе выявлено семь случаев бешенства животных. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Заболевание обнаружено у трёх лис во Владимире, Ковровском районе и селе Второво, а также у четырёх собак в Гороховце, деревне Сосновка, сёлах Фомиха и Палашкино.На территориях вблизи очагов предпринимаются все противоэпидемические меры.Напомним, что в 2022 году от укусов диких, бродячих и домашних четвероногих пострадали более трёх тысяч жителей региона.