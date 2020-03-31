Губернатор обратился жителям региона
С 14.00 31 марта во Владимирской области вводится режим всеобщей самоизоляции, запрещающий жителям региона покидать дома без необходимости, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию. В связи с этим глава региона Владимир Сипягин обратился к жителям области:
С 14 часов 31 марта в нашем регионе действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Это единственная мера, которая способна остановить распространение опасной коронавирусной инфекции.
С 31 марта граждане обязаны не покидать места проживания. Исключение составляют обращения за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничения не распространяются на следование на работу и обратно, выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от своего дома. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Соблюдение мер самоизоляции – под контролем полиции.
Во Владимирской области уже выявлены случаи заражения, могут быть и новые. Сейчас беспечность одного человека может стоить жизни многим. Защитите себя и своих близких».