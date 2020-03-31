Губернатор обратился жителям региона

С 14.00 31 марта во Владимирской области вводится режим всеобщей самоизоляции, запрещающий жителям региона покидать дома без необходимости, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию. В связи с этим глава региона Владимир Сипягин обратился к жителям области:С 14 часов 31 марта в нашем регионе действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Это единственная мера, которая способна остановить распространение опасной коронавирусной инфекции.С 31 марта граждане обязаны не покидать места проживания. Исключение составляют обращения за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничения не распространяются на следование на работу и обратно, выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от своего дома. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Соблюдение мер самоизоляции – под контролем полиции.Во Владимирской области уже выявлены случаи заражения, могут быть и новые. Сейчас беспечность одного человека может стоить жизни многим. Защитите себя и своих близких».