Мэрия намерена сохранить зелёные насаждения.

Глава Владимира Андрей Шохин отчитался перед горсоветом о работе мэрии за 2020 год. Во время заслушивания градоначальнику задали вопрос о предполагаемой застройке Козьего парка.«Рекреационная зона находится в ведении РФ и закреплена за ВУЗом. Строительство её не затронет. Но есть примыкающий участок, на котором по проекту хотят возвести детский развлекательный комплекс, который не входит в её состав. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы если есть какие-то зелёные насаждения, их сохранили», - отметил он.Напомним, что компания «Владавторесурс» на земельном межу проспектом Строителей, улицами Мира и Университетской. Также там должны появиться спортивные и детские игровые площадки, а также открытые автостоянки.Местные жители, в свою очередь, готовы встать на защиту зелёных зон и уже обращение в прокуратуру. Однако застройщик общественникам не вырубать деревья.