Во Владимире обсуждают проект восстановления здания академического театра драмы после пожара.

На пути к возрождению. Во Владимире обсуждают проект восстановления здания академического театра драмы после пожара. В какой он стадии сегодня?Общая беда сплотила и одновременно придала сил. И хотя пожар стал ударом для каждого, испытания закалили, говорят во владимирской драме. Заставив острее почувствовать ценность профессии, опору «творческой семьи». Любовь к Театру-Дому.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ: «Все очень остро переживали эту трагедию. Это несчастье наше. И все понимают, что только вместе, и только «одним кулаком» мы можем справиться с этой бедой. Собственно, мы с ней и справляемся. Из театра не ушёл ни один человек. Все, кто работал в театре до 29 июня, продолжают работать и сегодня».Возродить из пепла - главная задача. Реконструкцию театра обсуждают еженедельно, подчёркивает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Проект - важнейший для всего региона. Владимирский академический - флагман. Скорейшему возвращению труппы в родные стены сегодня помогают профессионалы всех отраслей.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области: «Мы очень всем признательны, помимо того, что нам нужен, безусловно, качественный проект реконструкции театра, он нам нужен в довольно сжатые, ускоренные сроки. Поскольку мы понимаем, что жизнь театра, труппы театра сейчас крайне затруднительна необходимостью постоянных выступлений на других площадках, и мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее вернуться на основную сцену театра драмы».Во Владимирском академическом сегодня задействована только Малая сцена. После пожара был отменен и юбилейный фестиваль фестивалей «У Золотых ворот». Но все культурные форумы обязательно вернутся. Необходимо время.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Сердце театра и его гордость - Большая сцена и зрительный зал. Здесь в июне прошлого года и был эпицентр пожара. Напомню, он вспыхнул во время электротехнических работ. Так сейчас выглядят двери, которые ведут в знаменитый партер владимирской драмы».Зал расчищен. В том числе при помощи волонтёров. Важно, что всё здание удалось отстоять. Пламя не распространилось ни на цеха, ни на гримёрные. Сохранены все несущие конструкции. Уцелела и сама «театральная машина». Механизмы сцены. Многочисленные проверки показали: нарушений противопожарного режима театр не допускал. И после пожара владимирская драма признана потерпевшей стороной.Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Владимирской области: «Органами дознания Главного Управления МЧС России по Владимирской области возбуждено уголовное дело – по статье 168 УК - это уничтожение или повреждение чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнём. Срок дознания продлён до 7 апреля».Рабочая группа по восстановлению театра объединила экспертов. От архитекторов и специалистов по сохранению культурного наследия до законодателей и общественников. Проект - под их контролем. Первым этапом стали подготовительные работы и научные изыскания. Он пройден. И сегодня уже вышли на стадию «эскизного проекта». Он направлен на историко-культурную экспертизу. Подрядчиком стало ООО «Энергопроект 7». С ним заключил договор «Облстройзаказчик». Проект восстановления - сложнейший. Знаменитое здание академического театра драмы было торжественно открыто в ноябре 71-ого. Его создатели были удостоены Государственной премии. А само здание объединило в себе стекло, бетон и традиционный для архитектуры Северо-Восточной Руси белый камень. Известняк на важнейшую стройку поставляли из Добрятино. Современные строители, бесспорно, учитывают «жизненную необходимость проекта».Дмитрий Грибов, директор Государственного бюджетного учреждения «Облстройзаказчик»: “Мы находимся в середине пути. Наш подрядчик, который выполняет эти работы, идёт с небольшим, но опережением. Сложность достаточно высокая. Следует учесть, что весь драматический театр белым камнем облицован. Это тоже создаёт свои трудности по его очистке».Трудность была и в том, что все обмеры и чертежи пришлось создавать практически с нуля. Прежние не сохранились. Полностью работу над эскизным проектом планируют завершить до конца лета. Детальная проектно-сметная документация позволит двигаться дальше. И «включаться» в программы федеральной поддержки. Восстановление владимирского «Дома Мельпомены» - в центре внимания Министерства культуры.Мария Платанюк, Александр Чунаев«Вести-Владимир»