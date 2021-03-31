Жителя Меленок 1982 года рождения признали виновным в убийстве. Как установил суд, бывшая жена мужчины не хотела с ним жить, на этой почве они конфликтовали. В итоге бывший муж начал ревновать.

Жителя Меленок 1982 года рождения признали виновным в убийстве. Как установил суд, бывшая жена мужчины не хотела с ним жить, на этой почве они конфликтовали. В итоге бывший муж начал ревновать. И на этой почве решил убить экс-супругу. Убийца нанес близкому человеку удары ножом в шею, грудь и голову. Женщина пыталась защищаться руками, но тщетно.