За три года на ремонт и запчасти ушло 260 тысяч государственных рублей.

В Юрьев-Польском бывшему директору МУП «Водоканал» вынесен приговор. Он признан виновным в растрате и сокрытии денег от налогов и сборов.Руководитель предприятия заключал со своей женой договоры аренды принадлежащего ей автомобиля LAND ROVER. Машина обслуживалась за счёт МУПа. За три года на ремонт и запчасти ушло 260 тысяч государственных рублей.Кроме того, желая скрыть деньги «Водоканала» от уплаты налогов и сборов, мужчина перевёл сторонним организациям более 17,8 млн рублей, минуя расчётные счета и кассу предприятия.Свою вину он не признал. Однако суд счёл её доказанной и оштрафовал экс-директора на 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.