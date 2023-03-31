Во Владимире освоен новый метод лечения плоскостопия. В Областном центре спецмедпомощи в Пиганово...

Во Владимире освоен новый метод лечения плоскостопия.В Областном центре спецмедпомощи в Пиганово внедрили новый вид хирургического лечения плоскостопия. Его эффективность успели оценить больше двухсот пациентов. Почему за этими операциями едут именно во Владимир? - расскажет Александра Лебедикова.Доктор с золотыми руками и добрым сердцем. Так о Гураме Чочиеве - ортопеде, травматологе, кандидате наук говорят его пациенты. В профессии Гурам Михайлович почти 40 лет. За это время ему удалось продвинуть медицину Владимирской области далеко вперед. В частности за счет использования новых методов лечения плоскостопия. Один из них - подтаранный артроэрез.Гурам Чочиев, заведующий 1-ым травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации:- Между таранной и пяточной костью вводится специальный губчатый винт на определенную глубину под определенным углом и сразу же на операционном столе стопы становятся идеальными.Преимущество этого метода - в коротком сроке реабилитации и долгосрочном действенном эффекте. Сегодня он набирает стремительную популярность. К Гураму Михайловичу едут со всей страны: от Камчатки до Калининграда. Карина вместе с мамой приехала из Костромы. К доктору девушка обратилась с диагнозом "плоско-вальгусная деформации стоп". Операцию сделали в два этапа.Елена, мама пациентки:- Сначала мы приезжали делали операцию по установке имплантов, сейчас мы уже снимали их - вот это второй раз мы уже сюда приезжаем. Ну, конечно, по установке была у нас посерьезнее операция. У нас был и гипс и дольше была реабилитация.Сейчас у нас уже довольно се быстро проходит.В общей сложности под руководством Чочиева в Центре спецмедпомощи проходит до восьмисот операций в год. На базе Пигановской больницы проводится не только хирургическое лечение пациентов, но и реабилитация. Как для детей, так и для взрослых разрабатываются специальные тренировочные программы.Ольга Королькова, главный врач Областного центра специализированных видов медицинской помощи:- У нас развернуто три отделения медицинской реабилитации. Для взрослых одно отделение с патологией опорно-двигательного аппарата. Именно для тех пациентов, которые перенесли травмы, или перенесли операцию. У которых есть двигательные нарушения. У нас есть возможность эффективно и быстро их восстановить.Всего в отделении травматологии работает порядка двадцати врачей. Помимо обязательного повышения квалификации, которое специалисты проходят каждые пять лет, они участвуют в программе "непрерывного медицинского образования", зная - быть врачом- ответственная работа.Александра Лебедикова, Егор Герасимов, Вести-Владимир