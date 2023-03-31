Во Владимире освоен новый метод лечения плоскостопия.
В Областном центре спецмедпомощи в Пиганово...
Во Владимире освоен новый метод лечения плоскостопия.
В Областном центре спецмедпомощи в Пиганово внедрили новый вид хирургического лечения плоскостопия. Его эффективность успели оценить больше двухсот пациентов. Почему за этими операциями едут именно во Владимир? - расскажет Александра Лебедикова.
Доктор с золотыми руками и добрым сердцем. Так о Гураме Чочиеве - ортопеде, травматологе, кандидате наук говорят его пациенты. В профессии Гурам Михайлович почти 40 лет. За это время ему удалось продвинуть медицину Владимирской области далеко вперед. В частности за счет использования новых методов лечения плоскостопия. Один из них - подтаранный артроэрез.
Гурам Чочиев, заведующий 1-ым травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации:
- Между таранной и пяточной костью вводится специальный губчатый винт на определенную глубину под определенным углом и сразу же на операционном столе стопы становятся идеальными.
Преимущество этого метода - в коротком сроке реабилитации и долгосрочном действенном эффекте. Сегодня он набирает стремительную популярность. К Гураму Михайловичу едут со всей страны: от Камчатки до Калининграда. Карина вместе с мамой приехала из Костромы. К доктору девушка обратилась с диагнозом "плоско-вальгусная деформации стоп". Операцию сделали в два этапа.
Елена, мама пациентки:
- Сначала мы приезжали делали операцию по установке имплантов, сейчас мы уже снимали их - вот это второй раз мы уже сюда приезжаем. Ну, конечно, по установке была у нас посерьезнее операция. У нас был и гипс и дольше была реабилитация.Сейчас у нас уже довольно се быстро проходит.
В общей сложности под руководством Чочиева в Центре спецмедпомощи проходит до восьмисот операций в год. На базе Пигановской больницы проводится не только хирургическое лечение пациентов, но и реабилитация. Как для детей, так и для взрослых разрабатываются специальные тренировочные программы.
Ольга Королькова, главный врач Областного центра специализированных видов медицинской помощи:
- У нас развернуто три отделения медицинской реабилитации. Для взрослых одно отделение с патологией опорно-двигательного аппарата. Именно для тех пациентов, которые перенесли травмы, или перенесли операцию. У которых есть двигательные нарушения. У нас есть возможность эффективно и быстро их восстановить.
Всего в отделении травматологии работает порядка двадцати врачей. Помимо обязательного повышения квалификации, которое специалисты проходят каждые пять лет, они участвуют в программе "непрерывного медицинского образования", зная - быть врачом- ответственная работа.
Александра Лебедикова, Егор Герасимов, Вести-Владимир