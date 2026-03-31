Вот так беру ведра и таскаю. В ванную, в туалет и так несколько раз в день. Такая «магия утра» у Нины Костюковой длится уже два месяца. Работающий пенсионер после суточных смен не может сделать
<a href="https://33live.ru/novosti/31-03-2026-bez-vody-i-s-koncertami-po-nocham-zhilcam-doma-v-dobrom-prixoditsya-boyatsya-i-terpet-svoyu-sosedku.html" target="_blank">Без воды и с «концертами» по ночам: жильцам дома в Добром приходится бояться и терпеть свою соседку</a> - Вот так беру ведра и таскаю. В ванную, в туалет и так несколько раз в день. Такая «магия утра» у Нины Костюковой длится уже два месяца. Работающий пенсионер после суточных смен не может сделать
[url=https://33live.ru/novosti/31-03-2026-bez-vody-i-s-koncertami-po-nocham-zhilcam-doma-v-dobrom-prixoditsya-boyatsya-i-terpet-svoyu-sosedku.html]Без воды и с «концертами» по ночам: жильцам дома в Добром приходится бояться и терпеть свою соседку[/url] - Вот так беру ведра и таскаю. В ванную, в туалет и так несколько раз в день. Такая «магия утра» у Нины Костюковой длится уже два месяца. Работающий пенсионер после суточных смен не может сделать