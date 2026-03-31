Исполнительный директор компании «Альфа ГНБ» предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при земляных работах, которое повлекло гибель сотрудника. Трагедия

Исполнительный директор компании «Альфа ГНБ» предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при земляных работах, которое повлекло гибель сотрудника. Трагедия произошла в мае 2025 года в Радужном, сообщили в прокуратуре и СК по Владимирской области. Подрядчик проводил работы по санации трубопровода на канализационном коллекторе на глубине 3,5 метра. В ходе работ оборвалась штанга