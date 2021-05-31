Следующий экзамен назначен на 3 и 4 июня. Владимирских школьников ждут задания по русскому языку.

Во Владимирской области 31 мая школьники сдали экзамен по химии, географии и литературе. экзамен прошёл без серьёзных сбоев и нарушений. Результаты тестирования будут известны не позднее 17 июня.К тестовым испытаниям были допущены 1528 человек. Их них 937 учащихся сдавали химию, 130 − географию и 461 − литературу. Из заявленных участников − 130 выпускников прошлых лет.Выпускники, не планирующие поступать в ВУЗы, проходят аттестацию в форме государственного экзамена по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Ученики с ограниченными возможностями здоровья могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету.Следующий экзамен назначен на 3 и 4 июня. Владимирских школьников ждут задания по русскому языку.