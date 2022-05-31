ВСМЗ приняла проект, разработанный НПФ Тектоника.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник и НПФ «Тектоника» заключили мировое соглашение по делу о расторжении договора на разработку научно-проектной документации для реставрации Богородице-Рождественского собора в Суздале. Об этом сообщает пресс-служба ВСМЗ.Проект заказан ещё в 2020 году. В июле 2021 года госучреждение приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, поскольку подрядчик сорвал сроки сдачи работ. Компания обратилась в Арбитражный суд.«Тяжбы не привели к желаемому для истца результату. НПФ «Тектоника» предложила подписать мировое соглашение», - уточнили в музее и решили пойти навстречу контрагенту.К тому моменту организация внесла изменения, документация прошла все необходимые согласования, в том числе и в Минкульте.При выделении федерального финансирования к реставрации объекта культурного наследия можно будет приступить уже в 2023 году.