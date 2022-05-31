В комплекс из 7 особняков будет инвестировано 8 млрд рублей.

В комплекс из 7 особняков будет инвестировано 8 млрд рублей.Застройщик анонсировал новый проект с апартаментами в самом центре столицы, в районе Тверской и в трехстах метрах от Кремля. В строительство комплекса из семи малоэтажных особняков общей площадью 12 тыс. кв. м будет вложено порядка 8 млрд рублей.ЖК «Ильинка, 3/8» будет состоять из малоэтажных домов высотой от четырех до пяти этажей с белокаменными фасадами в неоклассическом стиле. Четыре особняка застройщик построит с нуля, а три – реконструирует, восстановив исторические постройки 19 века. В клубных домах разместится 68 апартаментов площадью до 229 кв. м. Также предусмотрена подземная парковка и свой фитнес.Два месяца назад застройщик получил разрешение на строительство. Реализация проекта будет вестись с использованием эскроу-счетов. Старт продаж начнется в ближайшее время.По итогам прошлого года компания «Интеко» вошла в топ-10 крупнейших столичных застройщиков. Выручка компании за год выросла на 65%, до 59 млрд рублей. На начало 2022 года общая площадь проектов застройщика составила 1,8 млн кв. м.