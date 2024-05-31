К правоохранителям обратились жильцы дома №11 по улице Щорса в городе Кольчугино. Граждане посетовали на местный продуктовый магазин.

К правоохранителям обратились жильцы дома №11 по улице Щорса в городе Кольчугино. Граждане посетовали на местный продуктовый магазин. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Всё дело в том, что товары для торговой точки привозят и разгружают со двора МКД. Правоохранители установили, что данное обстоятельство вызывает у людей шумовой дискомфорт и увеличивает риск возникновения ДТП на придомовой территории.«При этом имеется возможность проведения погрузочно-разгрузочных работы с торца дома», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент прокурор направил в суд иск с требованием обязать владельца магазина устранить нарушения.