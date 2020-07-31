На следующей запланирована инспекция школ и учреждения дополнительного образования

На этой неделе комиссия в составе сотрудников отдела образования, МЧС и полиции проводит инспекцию владимирских дошкольных образовательных учреждений. Всего проверку пройдут 143 муниципальных детских сада и 4 частных. Свои коррективы в порядок приемки учреждений внес коронавирус. Особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическому, гигиеническому и медицинскому обеспечению. Проверяется оборудование пищеблоков, медкабинетов и оснащенность детских садов бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, защитными масками и перчатками.На следующей запланирована инспекция школ и учреждения дополнительного образования