В эти минуты идёт онлайн-концерт из музыкальной "Гостиной". Сегодня там звучит рок.

В эти минуты идёт онлайн-концерт из музыкальной "Гостиной". Сегодня там звучит рок. Прямые трансляции идут уже месяц. Как это, петь без зрителей? С организаторами и музыкантами пообщалась Нина Глизница.Драйв, энергия, накал. В музыкальной "Гостиной" собралась музыка разных жанров. Тут рок, панк, инди-рок. Музыканты заряжают зрителей позитивом прямо через экран монитора.Создать "Гостиную" Дмитрий Павин и Ярослав Шепелев решили в начале лета. Обычные концерты отменили из-за пандемии коронавируса. Группам была нужна новая площадка для выступлений. Да и послушать любимых исполнителей люди хотели "в живую".Ярослав Шепелев, основатель проекта «Гостиная»: «Мы встретились с Димой, пообщались и решили сделать что-то такое интересное. Творчество многогранно. То есть артистов хороших и качественных очень много во Владимире».Онлайн-трансляции идут раз в неделю. Выступать могут любые музыкальные коллективы. Играть без зрителей музыкантам не привычно, но помогают комментарии в сетях.София Конойко, солистка рок-группы «Вне трафика»: «Пишут в чате на прямых трансляциях - это очень здорово, потому что это даёт хотя бы мнимую отдачу. Но получается, что больше отдаёшь».Над проектом работает всего 4 человека. Пока что рук хватает. Из небольшой комнаты музыкальные группы транслируют песни на весь мир.Дмитрий Павин, основатель проекта «Гостиная»: «Отвечают по всей России, пишёт в чат с Новосибирска. С Лондона даже писали. Группы стараемся брать качественные, интересные, чтобы и людям, которые нас смотрят, было интересно».После пандемии трансляции хотят вести из кафе и баров. Ярослав и Дмитрий намерены сделать "Гостиную" площадкой для музыкантов со всей Владимирской области. Дальше в планах - весь мир.Нина Глизница, Максим Котов"Вести-Владимир"