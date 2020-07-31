Читальные залы под открытым небом будут работать по вторникам, средам и четвергам

Областная библиотека для детей и молодежи открыла летние читальные залы. Они расположились рядом с корпусами на Мира, 51 и на пр-те Строителей, 23.Первые посетители уже оценили выставку книг. Читальные залы под открытым небом будут работать по вторникам, средам и четвергам с 11-ти до часа и с 3-х до пяти вечера. Библиотекари предложат посетителям не только чтение, знакомство с новыми изданиями, но также игры и мастер-классы. Посещение самой библиотеки, по-прежнему, по предварительной записи, по телефонам: 33-37-00, 33-64-66.