Личность молодого человека была установлена по "горячим следам" благодаря слаженной работе оперативников ОП № 1 городского УМВД и сотрудников Росгвардии.

28 июля 2020 года в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома по улице Краснознаменная города Владимира.Полицейские установили, что в вечернее или ночное время неизвестный путем свободного доступа похитил велосипед, оборудованный детским креслом. Владелец оставил транспортное средство на первом этаже в подъезде одного из домов по улице Краснознаменная областного центра. Благодаря слаженной работе оперативников ОП №1 городского УМВД и сотрудников Росгвардии было установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался 20-летний безработный местный житель.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска ОП №1 УМВД России по городу Владимиру задержали подозреваемого в краже. В содеянном он сознался.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество возвращено владельцу.