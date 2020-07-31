Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё три пациента. Прирост ежедневных летальных

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё три пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже почти 4 недели. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже 139-ти. Новых случаев заболевания 23. Всего больных теперь 5 586.