Сотрудники "Газпром межрегионгаз Владимир" выявили 58 фактов хищения газа. И это только за 2 летних месяца. С начала года зафиксировано 178 случаев

Газпром Межрегионгаз выявил 58 фактов хищения газа. И это только за 2 летних месяца. С начала года зафиксировано 178 случаевСамое распространенное нарушение среди потребителей услуг газоснабжения — вмешательство в работу счетных механизмов приборов учета газа. Таких эпизодов в ходе проверок за полугодие было выявлено 71. Сумма причиненного ущерба от подобных действий превысила 5 млн рублей.Кроме того, специалисты компании «Газпром межрегионгаз Владимир» составили 68 актов по факту несанкционированного подключения дополнительного газового оборудования. Трое жителей региона самовольно подключились к газопроводам, не задумываясь о правилах безопасности и возможных последствиях. Ущерб от незаконных подключений к сетям газораспределения составил почти 9 млн рублей. В лидерах по выявленным нарушениям находятся Александровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Ковровский районы и город Владимир.