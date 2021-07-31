Вот такой ширины. На учениях в Муроме солдаты собрали мост и перебросили через Оку стотонный Ярс.
- Вот такой ширины. На учениях в Муроме солдаты собрали мост и перебросили через Оку стотонный "Ярс".
- Худые колосья. Специалисты Россельхозцентра изучают сортовые посевы, пережившие летнюю засуху.
- Раз и готово. Владимирцев готовы ревакцинировать однокомпонентным «Спутником Лайт».
- Ситуация не фонтан. В Вязниковском районе два месяца как пересох сельский водопровод.
- Любовь и голуби. Житель областного центра держит у себя во дворе целую стаю ручных птиц.
- И.. Видишь Марио? А он есть. Усатый водопроводчик вернулся на место под маской инстаграма.