Мощи святого до 8 августа будут находится в Нижнем Новгороде.

После Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе, 29 июля, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон торжественно передал мощи святого благоверного князя Георгия Всеволодовича делегации Нижегородской митрополии, возглавляемой Преосвященным епископом Дальнеконстантиновским Филаретом.Мощи святого до 8 августа будут находится в Нижнем Новгороде. В год 800-летия основания Нижнего Новгорода 31 июля будет освящён храм в честь его основателей, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. В другие дни перед святыми мощами будут совершаться молебны с акафистами в храмах Нижнего Новгорода.