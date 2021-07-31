С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло более 10 ДТП.

За эту неделю сотрудники регионального ОГИБДД отстранили от управления транспортом 49 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования. В июле сотрудники полиции региона зафиксировали свыше 360 подобных фактов. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло более 10 ДТП.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.ФОТО: