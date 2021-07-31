За минувшую неделю зарегистрировано 33 человека, которые пострадали от укуса клеща, среди них четыре ребенка. Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, дачных

За минувшую неделю зарегистрировано 33 человека, которые пострадали от укуса клеща, среди них четыре ребенка. Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, дачных участках, при выезде на природу. Всем оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение. В рамках мониторинга в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» исследовано 8 клещей, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза не