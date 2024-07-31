Обвиняемый признал свою вину.

Сотрудник УМВД России в городе Владимир завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя. Ему было предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".Автомобиль марки "ВАЗ", которым управлял обвиняемый, был остановлен сотрудниками госавтоинспекции 17 июня около 3 часов ночи на улице Усти-на-Лабе во Владимире. При освидетельствовании установлено, что содержаниелкоголя в крови водителя превышало допустимую норму в пять раз. В январе 2024 года этот же мужчина уже получил административное наказание за подобное нарушение.Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый временно отстранен от управления автомоби, который был помещен на специализированную стоянку. Если выносится приговор о его преступлении, его транспортное средство может быть конфисковано.