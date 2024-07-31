Бывший сотрудник исправительной колонии во Владимирской области разгласил государственную...

Бывший сотрудник исправительной колонии во Владимирской области разгласил государственную тайнуБывший сотрудник «Исправительной колонии №7» УФСИН России по Владимирской области разгласил своему знакомому сведения, имеющие гриф«совершенно секретно» о формах и методах оперативно-розыскной деятельности.При расследовании инцидента стало известно, что признаки государственной измены и шпионажа в действиях мужчины 1983 года рождения отсутствовали.«В отношении фигуранта СО УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.283 УК России», - сообщают в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений