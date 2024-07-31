Идут к СВОим: во Владимире торжественно проводили новую группу добровольцев-контрактников После...

"Идут к СВОим": во Владимире торжественно проводили новую группу добровольцев-контрактниковПосле обучения они отправятся в зону специальной военной операции. Слово - Марии Артес.- Сильнее русского духа еще ничего не придумано.Идут сражаться за Родину. Ни шагу назад- девиз добровольцев. Новая группа- более 30 наших земляков. Все заключили контракт с Министерством Обороны. Сердца согревают надежда и вера в близкую Победу. Опора, поддержка и крепкий тыл - друзья и родственники, для которых они уже - настоящие герои. Расставаться- непросто.Алсу Цаплина:- Это его желание. Его выбор. Будем поддерживать. Надеемся здорового увидеть,живого. Будем ждать.Лидия Прохорова:- Я провожаю близкого человека нашей семьи. Друга моего сына. Они вместе с 1 класса были. Я желаю вернуться здоровым и невредимым.Будущее страны - в надежных руках. Пока есть патриоты, люди, преданные Отчизне. Доброволец Олег Филатов подчеркивает: вместе будут бороться за правое дело.Олег Филатов - контрактник:- Друзья туда уехали уже. Хотел к ним присоединиться. Это неправильно. Сидеть дома.Торжественная отправка бойцов по традиции прошла в Доме Культуры молодежи областного центра. Сначала доброовольцы отправятся в учебные части, а затем- в боевые подразделения. Поддержать и проводить военнослужащих пришли родные и близкие, ветераны, общественники и представители областного ЗакСобрания.Александр Захаров - депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Это борьба не просто добра со злом или с фашизмом даже. А это борьба цивилизации. Ее итог будет зависеть,даже стоит на повестке существования нашей страны и цивилизации русской в целом.Кого и что им предстоит защищать, ребята знают точно. Силы дает и уверенность в том, что ДОМА любят и ждут.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".