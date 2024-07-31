Как руководство известного владимирского агентства недвижимости стало фигурантом уголовного дела? ...

Как руководство известного владимирского агентства недвижимости стало фигурантом уголовного дела?Во Владимире возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В известное агентство недвижимости "Иоффе и Партнеры" горожане приносили деньги в качестве займов. Компания обещала вернуть их с большими процентами. А по истечению срока действия договора просто отказывалась от своих обязательств. Сумма ущерба, по данным владимирской прокуратуры- более 21 миллиона рублей. Все подробности - у Александра Сыпченко.Сиюминутная выгода для каждого из сидящих за этим столом обернулась потерей всех накоплений. Реклама известного агентства недвижимости "Иоффе и Партнеры" обещала до 25 процентов прибыли по займам от населения. Весной прошлого года Алёна Курганова отнесла риэлторам полтора миллиона рублей. Теперь она пытается вернуть кровные и обивает пороги инстанций.Алёна Курганова, потерпевшая:- Оформили договор сначала на три месяца, потом перезаключили, нам поднимали проценты. В принципе, все проценты выплачивались сначала в срок, далее проценты перестали выплачиваться, стали придумывать всякие разные истории, что денег нет.Защитой интересов обманутых вкладчиков занимается адвокат Денис Можайцев. Де-юре, по суду удалось добиться решения о возврате всей суммы займа и процентов. Однако де-факто взыскать ничего не удалось, поскольку денег на счетах фирмы попросту нет.В отделе судебных приставов Октябрьского района Владимира сейчас- 9 исполнительных производств, где должником значится фирма "Иоффе и Партнеры". Денис Можайцев уверен, агентство недвижимости своими действиями нарушило сразу несколько статей уголовного кодекса.Денис Можайцев, адвокат:- Там еще вопрос относительно незаконной банковской деятельности. Поскольку организация не имея соответствующего вида деятельности, не имея банковской лицензии фактически привлекала денежные средства во вклады.По требованию прокуратуры в конце июля этого года возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дело, по словам заместителя прокурора города Владимира Сергея Лаврентьева находится на особом контроле. Сумма ущерба - более 21 миллиона рублей.Сергей Лаврентьев, заместитель прокурора г. Владимира:- Из прокуратуры Владимирской области также нам определенные указания поступают об активизации расследования по данному уголовному делу и о проведении определенных совещаний. Мы неоднократно с сотрудниками следственного отдела ОБЭП ПК города проводили оперативные совещания, на которых определялись в том числе комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.Сейчас следователи Управления МВД проводят допросы потерпевших. Следственные и процессуальные действия продолжаются. Все вопросы мы пытались задать руководителю фирмы Александру Иоффе, однако на рабочем месте его не застать.- Здравствуйте, а нам бы директора, Александра Иоффе. Он уже давно здесь не появляется."Вестям" все же удалось дозвониться до Александра Иоффе, но услышав вопрос, он тут же бросил трубку и отключил телефон. Точно таким же образом он игнорировал и потерпевших по истечению срока действия договора займа.Александр Сыпченко:- Алло? Александр Борисович? Да слушаю. Меня зовут тоже Александр, я корреспондент ГТРК "Владимир". Скажите Вы можете прокомментировать сейчас ситуацию. ДЛИННЫЕ ГУДКИ. Александр Борисович бросил трубку.Только в прошлом году Центробанк выявил почти три тысячи фирм с признаками финансовой пирамиды. Это почти в полтора раза больше чем годом ранее.Александр Сыпченко:- Казалось бы финансовые пирамиды, должник были давно уйти в прошлое, как пережиток лихих 90-х. Но нет, красивый фасад, популярная реклама и очень высокие проценты по вкладам до сих пор приманивают тысячи доверчивых граждан по всей стране.Ситуацию должен переломить новый закон, принятый ГосДумой. Теперь организации, чья деятельность не находится под надзором Банка России, не смогут привлекать денежные средства, ценные бумаги и другое имущество физических лиц в качестве инвестиций.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"