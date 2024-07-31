Ковровчанин, ударивший своего приятеля серпом, отправится в колонию на 2 года Осужденный и его...

Ковровчанин, ударивший своего приятеля серпом, отправится в колонию на 2 годаОсужденный и его приятель снимали квартиру в Коврове. Последний нигде не работал и свою часть арендной платы не вносил. Из-за этого мужчины часто ссорились.В ноябре 2023 года произошел очередной конфликт, который перерос в драку. Потерпевший трижды ударил обвиняемого по лицу и обещал выгнать его из квартиры. На вопрос последнего, как тот планирует это сделать, пострадавший ответил, что при помощи косы (серпа).Желая опередить приятеля, фигурант вбежал в комнату, где хранился серп, схватил его и несколько раз ударил жертву по спине и плечу, причинив тяжкий вред здоровью.Как итог, - мужчина...«...признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии общего режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений