Авария на 30-м километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» унесла жизнь 56-летнего мужчины, водителя КАМАЗа. ДТП произошло около часа дня, рассказали в пресс-службе областного ГАИ. По

Авария на 30-м километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» унесла жизнь 56-летнего мужчины, водителя КАМАЗа. ДТП произошло около часа дня, рассказали в пресс-службе областного ГАИ. По предварительной информации, КАМАЗ выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ивеко» (под управлением 38-летнего водителя), перевозившем воду в больших бутылках. На снимках, опубликованных в подслушках, видно синий КАМАЗ